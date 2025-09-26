Ричмонд
Мостовой о травмах Захаряна: «Не дай бог, это будет преследовать Арсена постоянно, но против физиологии не попрешь»

— Как думаете, почему Захарян никак не найдет себя в чемпионате Испании? Все дело в травмах?

Источник: Спортс"

— Я думаю, это основная причина. Поверьте мне, если ты склонен к травмам, это тебя будет преследовать постоянно. Вообще для меня это больная тема. Я сам сейчас на травме — рецидив, уже месяц лечусь, иду на второй.

Не буду сравнивать с Захаряном, но помните, был такой голландский футболист Роббен. Его то в «Реал» купили, то в «Челси». А него там травма, сям травма. К сожалению, вот так. А ведь сумасшедший полузащитник. Это все знают. Но все время проблемы со здоровьем.

Не дай бог, что и у Захаряна будет такое — из одной травмы в другую. Но ему только 22 года. Молодой еще, восстановится, начнет играть. Но это физиология, против нее не попрешь.

Других проблем там нет. Испания — шикарная страна, Сан‑Себастьян — отличный город, прекрасные болельщики. Есть все условия для того, чтобы наслаждаться футболом, — сказал бывший футболист сборной России.