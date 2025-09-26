Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
0
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко дисквалифицирован на 2 матча Кубка России (1 — условно) за ненормативную лексику в игре с «Балтикой»

Тренер вратарей ЦСКА наказан за удаление в игре 4-го тура группового этапа турнира с «Балтикой» (1:1, 9:10 по пен.).

Источник: Спортс"

О дисквалификации Крамаренко рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«Крамаренко агрессивно вел себя. В заседании он принимал участие, как и судьи, чтобы понять, что было за агрессивное поведение. Главный тренер “Балтики” Талалаев аплодировал в сторону скамейки ЦСКА после отмененного гола калининградцев, и Крамаренко так среагировал. Он вышел из технической зоны и направился в сторону скамейки “Балтики” и использовал ненормативную лексику.

На заседании Крамаренко извинился и сказал, что подобное поведение неприемлемо, так как он работает в ЦСКА, является публичным лицом. В дальнейшем пообещал исключить такое поведение.

Это первое нарушение Крамаренко в его карьере, мы приняли следующее решение: дисквалификация на два матча Кубка России. Один реальный, один — условный. Испытательный срок — один год", — сказал Григорьянц.