Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.92
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
0
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

Семак о «Зените-2»: «Приглашать кого-то на тренировочный процесс нецелесообразно. В распоряжении “Зенита” 21 человек»

"Конечно, по мере возможности следим, смотрим за игроками, привлекаем их в паузы, смотрим на товарищеские матчи, кто из них как прогрессирует, кому-то даем шанс. В контакте и с тренерами, естественно, слушаем, кого они рекомендуют, как они смотрят на ситуацию сами, свое мнение определяем по тем или иным игрокам.

"Конечно, по мере возможности следим, смотрим за игроками, привлекаем их в паузы, смотрим на товарищеские матчи, кто из них как прогрессирует, кому-то даем шанс. В контакте и с тренерами, естественно, слушаем, кого они рекомендуют, как они смотрят на ситуацию сами, свое мнение определяем по тем или иным игрокам. Поэтому, конечно, работаем.

Но на сегодняшний день в распоряжении нашей команды большая группа игроков, сегодня на тренировке 21 человек. И, конечно, приглашать кого-то из «Зенита-2» на тренировочный процесс нецелесообразно.

Будет у нас нехватка игроков — конечно, будем смотреть. Есть игроки, за которыми мы смотрим, наблюдаем. Думаю, вы все их прекрасно знаете«, — сказал тренер “Зенита”.