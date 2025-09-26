Ричмонд
Моуринью получит в «Бенфике» около 3 млн евро в 1-й сезон и 4 — в 2-й. Неустойка при расторжении — менее половины годового оклада, сообщил Руй Кошта

18 сентября португалец подписал с лиссабонским клубом двухлетний контракт, ранее он был уволен из «Фенербахче».

Источник: Спортс"

«Он не давал мне полномочий рассказывать, сколько он зарабатывает. А сколько получают тренеры “Порту” или “Спортинга”? Вы спрашивали?

Тренер его статуса заслуживает высокой зарплаты! Он был без работы, но он по-прежнему один из величайших и самых титулованных тренеров в мире. Не считаю верным рассказывать по ТВ, сколько зарабатывает наш тренер. Это дорогой контракт, но он не выше, чем, к примеру, у Шмидта (один из предыдущих тренеров «Бенфики» — Спортс").

3 миллиона и 4 миллиона евро чистыми во втором сезоне? Около того. Так мало Моуринью не зарабатывал со времен отъезда из Португалии. Его желание возглавить «Бенфику» заставило меня поверить в то, что он идеальная для нас кандидатура.

Жозе четко понимал ситуацию в клубе, поэтому согласился на пункт в отступных: после [досрочного] расторжения контракта ему полагается менее половины годового оклада. Это фантастическое решение, учитывая [финансовое] положение «Бенфики». Моуринью отнесся с уважением к текущей ситуации", — сказал Руй Кошта.