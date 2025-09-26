Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.92
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
0
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
2
:
Бранн
1
П1
X
П2

«У Кузяева может получиться интересная связка с Даку, а через год — переход на повышение». Новосельцев о хавбеке «Рубина»

— Вы играли с ним. Как оцените его трансфер?

Источник: Спортс"

— То, что Далер опытный футболист с хорошим набором качеств, понятно всем футбольным людям. Тут вопрос больше состоит в том, что у него был игровой простой. Кто‑то скажет, что это был большой простой, кто‑то — что маленький, но все‑таки игровой тонус был потерян. Главное, чтобы он быстро смог влиться, набрать нужные кондиции.

Это стопроцентное усиление для «Рубина», особенно в центре поля, потому что он креативный игрок, созидающий. Думаю, в «Рубине» может получиться очень интересная связка Кузяева с Даку, где Далер будет ассистировать на Мирлинда.

Его отношение к делу и подход, насколько я его знаю, позволит ему достичь новых высот и, условно, через год перейти куда‑то на повышение. Он парень трудолюбивый, профессионально относится к своему делу, — сказал бывший защитник «Зенита».