Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»

«У меня хорошие первые впечатления о команде. Я сразу отметил, что в “Спартаке” много техничных футболистов.
Это очень сильная команда, которая способна добиться высоких результатов", — сказал Ву.
В начале сентября камерунский защитник перешел в московский клуб из «Ренна». После 9 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.
