Непомнящий о 2 голах Чалова в 10 играх за ПАОК: «Когда есть люди, способные создавать моменты, Федор будет здорово завершать их. Он игрок-наконечник»

«Это не спад. На этот вопрос я всегда отвечал так: в советское время был такой игрок, как Заваров, который блистал в чемпионате СССР и был ведущим игроком национальной команды. Его одним из первых пригласили в Италию, в “Ювентус”, и вдруг Заваров раз — и пропал. Он был выдающимся игроком уровня Карпина. Кто-то хорошо играл в Европе, а у Заварова не получилось. Опять же, попал не в свою команду.