Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.88
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.13
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Франция
21:45
Страсбур
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.42
П2
3.01
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
0
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2

Непомнящий о 2 голах Чалова в 10 играх за ПАОК: «Когда есть люди, способные создавать моменты, Федор будет здорово завершать их. Он игрок-наконечник»

В 10 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету форварда 2 гола за греческий клуб.

Источник: Sports

«Это не спад. На этот вопрос я всегда отвечал так: в советское время был такой игрок, как Заваров, который блистал в чемпионате СССР и был ведущим игроком национальной команды. Его одним из первых пригласили в Италию, в “Ювентус”, и вдруг Заваров раз — и пропал. Он был выдающимся игроком уровня Карпина. Кто-то хорошо играл в Европе, а у Заварова не получилось. Опять же, попал не в свою команду.

Чалов был хорош в ЦСКА. Правда, не все сезоны провел ровно. Когда в составе есть люди, которые могут создавать моменты для Федора, он будет завершать их очень здорово. Он игрок-наконечник.

Не знаю, какие у него требования в ПАОК. Нельзя так однобоко оценивать игрока. Он хороший футболист. Просто не повезло, на своем уровне не сыграл. Не знаю, насколько Чалов счастлив за рубежом. Это личное дело каждого человека«, — сказал экс-тренер “Балтики” и “Томи”.