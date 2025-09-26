Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.88
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.13
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Франция
21:45
Страсбур
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.42
П2
3.01
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
0
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2

Хавбек «Зенита» Михайлов перед «Оренбургом»: «На поле нет друзей. В их матчах очень много борьбы, единоборств»

Игра 10-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.

Источник: Спортс"

— Вы провели в «Оренбурге» определенное время. Насколько это важный матч лично для вас?

— Для меня это матч против бывшей команды, в которой я находился более полутора лет. С ребятами я знаком, будет приятно с ними снова увидеться и пообщаться. Но с точки зрения футбола это никак не повлияет. На каждый матч — одинаковый настрой, на поле нет друзей.

Иногда смотрю матчи [ «Оренбурга»], когда есть время. Сильные стороны сразу выделяются: команда боевая, в их матчах очень много борьбы, единоборств, длинных передач, подборов. На этом акцент и внимание в этом аспекте.

— Последний матч в Оренбурге (5:3) был кубковым, получился фееричным с точки зрения голов. Согласны ли с тем, что Кубок и чемпионат — совершенно разные истории?

— Нет, я с этим не согласен. Чемпионат и Кубок, может быть, по названию и разные, но по накалу, по важности эти игры одинаковые. И каждый матч в чемпионате, и каждый матч в Кубке — это шанс для каждого игрока. Ты должен выходить и не думать, чемпионат это или Кубок. Ты должен выходить, выкладываться и на все сто процентов делать свою работу, — сказал хавбек «Зенита».