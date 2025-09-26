Хавбек «Зенита» Михайлов перед «Оренбургом»: «На поле нет друзей. В их матчах очень много борьбы, единоборств»

— Нет, я с этим не согласен. Чемпионат и Кубок, может быть, по названию и разные, но по накалу, по важности эти игры одинаковые. И каждый матч в чемпионате, и каждый матч в Кубке — это шанс для каждого игрока. Ты должен выходить и не думать, чемпионат это или Кубок. Ты должен выходить, выкладываться и на все сто процентов делать свою работу, — сказал хавбек «Зенита».