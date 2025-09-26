Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.90
П2
1.92
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.12
X
12.50
П2
25.00
Футбол. Франция
21:45
Страсбур
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.72
П2
2.09
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.38
П2
2.94
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2

Конюхов о Дзюбе: «Если станет депутатом, за него проголосую. Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть»

— Артем Дзюба говорил, что может скоро закончить карьеру…

Источник: Спортс"

— И я его беру в кругосветное плавание. Пойдем с ним.

— А где можете представить его после спорта?

— Представлю, что он все должен передать детям. Даже не тренером. Дзюба может создать свой клуб или открыть площадку, зал или стадион. Тут не обязательно быть тренером, а можно быть руководителем. Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Но, думаю, Дзюба не будет на пенсии сидеть. Он может многое сделать.

— А тренером можете его представить?

— Для того, чтобы быть тренером, надо иметь талант. Анатолий Тарасов не играл же в хоккей, а какой талант у него. Сколько у нас было хороших спортсменов, но не все стали тренерами. Быть спортсменом — одно, а тренер это другое. Вот, условно, в хоккей сколько у нас забивали шайбы в 70-е годы. Но, думаю, Харламов не был бы хорошим тренером, но он хороший хоккеист.

— Многие пророчат Дзюбе путь в политической карьере. Способен ли он на это?

— Даже не думал об этом и первый раз слышу. Я воспринимаю Дзюбу как спортсмена. Может, он и депутатом может быть — Фетисов и Третьяк же стали. А когда они играли, мы даже не думали, что так будет. Но все равно их мы воспринимаем как спортсменов. Но если Дзюба станет депутатом, за него проголосую, — сказал российский путешественник Федор Конюхов.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше