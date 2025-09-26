Конюхов о Дзюбе: «Если станет депутатом, за него проголосую. Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть»

— Для того, чтобы быть тренером, надо иметь талант. Анатолий Тарасов не играл же в хоккей, а какой талант у него. Сколько у нас было хороших спортсменов, но не все стали тренерами. Быть спортсменом — одно, а тренер это другое. Вот, условно, в хоккей сколько у нас забивали шайбы в 70-е годы. Но, думаю, Харламов не был бы хорошим тренером, но он хороший хоккеист.