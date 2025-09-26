У Роналду 8 голов и ассист в 8 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне

Таким образом, на счету Роналду стало 4 гола в 4 играх чемпионата, гол и ассист в двух матчах Суперкубка страны и три мяча в двух встречах в составе Португалии.
Подробно статистику Криштиану можно изучить здесь.
40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» отметился голом в матче против «Аль-Иттихада» (2:0, второй тайм) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
