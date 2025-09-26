«Ювентус» сообщил о убытках в 58 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199,2 млн

«Финансовый год закрыт с консолидированным убытком 58,1 млн, что на 141,1 млн меньше по сравнению с убытком в 199,2 млн евро годом ранее», — говорится в заявлении туринцев.
Выручка «Ювентуса» за год составила 529,6 млн евро, по сравнению с 394,5 млн евро на 30 июня 2024 года. Основной источник -телеправа, на которые приходится 177,4 млн евро.
Расходы клуба составили 559,6 млн евро, этот показатель меньше прошлогоднего — тогда было 569,7 млн.
Чистая финансовая задолженность на 30 июня 2025 года составила 280,2 млн евро, увеличившись на 37,4 млн по сравнению с прошлым годом.