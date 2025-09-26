Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.87
П2
2.77
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
3.57
X
2.85
П2
2.66
Футбол. Германия
перерыв
Бавария
2
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
18.50
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
27.09
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.00
П2
4.60
Футбол. Англия
27.09
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.87
П2
2.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

«Ювентус» сообщил о убытках в 58 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199,2 млн

Туринский клуб завершил финансовый год с чистым убытком в размере 58 млн евро. Этот результат лучше показателей прошлого года.

Источник: Спортс"

«Финансовый год закрыт с консолидированным убытком 58,1 млн, что на 141,1 млн меньше по сравнению с убытком в 199,2 млн евро годом ранее», — говорится в заявлении туринцев.

Выручка «Ювентуса» за год составила 529,6 млн евро, по сравнению с 394,5 млн евро на 30 июня 2024 года. Основной источник -телеправа, на которые приходится 177,4 млн евро.

Расходы клуба составили 559,6 млн евро, этот показатель меньше прошлогоднего — тогда было 569,7 млн.

Чистая финансовая задолженность на 30 июня 2025 года составила 280,2 млн евро, увеличившись на 37,4 млн по сравнению с прошлым годом.