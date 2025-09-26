Кейн забил 71 гол в 68 матчах в Бундеслиге. Форвард «Баварии» реализовал все 18 пенальти в лиге

Теперь на счету Кейна 71 голов в 68 матчах в чемпионате Германии. Также стоит отметить, что Кейн реализовал все 18 пенальти в немецкой лиге.
Напомним, что в АПЛ англичанин забил 213 голов за 213 матчей. Его подробная статистика — здесь.
32-летний нападающий сборной Англии и «Баварии» отметился голом в матче 5-го тура против «Вердера» на 45-й минуте. Харри забил с пенальти.
