Кейн забил 71 гол в 68 матчах в Бундеслиге. Форвард «Баварии» реализовал все 18 пенальти в лиге

32-летний нападающий сборной Англии и «Баварии» отметился голом в матче 5-го тура против «Вердера» на 45-й минуте. Харри забил с пенальти.

Источник: Спортс"

Теперь на счету Кейна 71 голов в 68 матчах в чемпионате Германии. Также стоит отметить, что Кейн реализовал все 18 пенальти в немецкой лиге.

Напомним, что в АПЛ англичанин забил 213 голов за 213 матчей. Его подробная статистика — здесь.