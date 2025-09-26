У Кейна 17 (14+3) очков в 8 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил с пенальти «Вердеру»

Англичанин забил с пенальти на 45-й минуте встречи.
Сегодня нападающий «Баварии» отметился голом в матче «Вердером» (2:0, второй тайм) в 5-м туре Бундеслиги. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Англичанин забил с пенальти на 45-й минуте встречи.
Теперь на счету футболиста 14 забитых мячей и 3 результативных паса в 8 матчах текущего сезона за мюнхенский клуб.
Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.