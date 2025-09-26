Бас Дост завершил карьеру. В 2023-м экс-форвард сборной Нидерландов потерял сознание на поле и пережил остановку сердца

Последним клубом Доста был НЕК. В октябре 2023 года он потерял сознание во время игры 10-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ и пережил остановку сердца. После реанимационных действий на поле Дост был направлен в больницу, где пробыл почти две недели. Ему установили внутренний дефибриллятор, который реагирует на нарушения сердечного ритма.