«Аль-Наср» Роналду оторвался от «Аль-Иттихада» Бензема на 3 очка после победы и закрепился на 1-м месте в чемпионате

Теперь его клуб набрал 12 очков и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице.
Команда Бензема с 9 баллами идет второй. Столько же очков у «Аль-Таавуна», располагающегося третьим.
Команда Криштиану Роналду обыграла «Аль-Иттихад» Карима Бензема (2:0) в 4-м туре Саудовской Суперлиги. 40-летний нападающий сборной Португалии отметился в матче голом.
