Фомин о двух первых голах «Крыльям»: «Это требование — стараться играть вперед за спину, что приводит к моментам и голам. “Динамо” нужно побеждать и подниматься по турнирной табли

Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:2 в 10-м туре Мир РПЛ. Фомин открыл счет на 9-й минуте игры.

Источник: Спортс"

— Оцените эпизод с забитым вами голом. Показалось, что «Крылья» легко дали забить.

— Была быстрая атака. [Эль-Мехди] Маухуб хорошо получил мяч. Я оказался в центре, получил от него хороший пас и забил.

— Первые два гола «Динамо» забило после длинных верховых передач. В этом была тактика вашей команды — использовать те зоны, которые есть у «Крыльев» за спинами латералей?

— Это вообще требование — стараться, если есть возможность, играть вперед за спину. Несколько раз так сыграли, и это привело к моментам, к голам. Это работает, поэтому нам надо делать это и дальше.

— Во втором тайме было много моментов у «Динамо». Как сказал Валерий Карпин, могли забить 7 голов за матч. У «Крыльев» же два удара в створ и два гола. Что не удалось вашей команде после перерыва? Может, помешало желание сыграть более эстетично?

— Да, мы тоже посмотрели статистику. Два удара «Крыльев» и два гола. Но моменты у нас были. Может, где-то расслабленность была из-за того, что вели 3:0, 3:1.

Главное, что моменты есть. Это уже хорошо. И главное, что с нервами, но довели дело до победы, которая стала второй подряд в чемпионате.

Нам нужно побеждать и подниматься по турнирной таблице. Нам нужны были 3 очка, и мы их добыли, — сказал полузащитник «Динамо» Фомин.

Сейчас бело-голубые с 15 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

