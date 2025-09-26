Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.90
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.87
П2
2.07
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Денис Угаров: «Соболев — один из самых худших трансферов “Зенита”. Пользы никакой, не знаю, кто мог его пригласить в клуб»

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В этом сезоне форвард провел 11 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Источник: Спортс"

— Неудачный, наверное — один из самых худших трансферов клуба на данный момент. За последнее время — это самый худший трансфер, пользы от него никакой, я не знаю, кто мог его пригласить в клуб.

— У Александра 2 гола в 8 матчах нынешнего чемпионата России. Как вы считаете, ему реально забить за сезон 10 мячей?

— Десятку? Пятерку может быть. Десятку может забить достаточно хороший футболист… Дальше уже там говорить нечего, поэтому если он забьет пять — это будет большой успех для него и для тех людей, которые его пригласили, — сказал бывший полузащитник «Зенита».