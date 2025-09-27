Ричмонд
«Жирона» ни разу не победила в Ла Лиге. У клуба 4 поражения и 3 ничьих. Дальше — «Валенсия» и «Барса»

Команда Мичела Санчеса сыграла вничью c «Эспаньолом» (0:0) в 7-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

До этого были ничьи с «Атлетиком» (1:1) и «Сельтой» (1:1), а также поражения от «Леванте» (0:4), «Севильи» (0:2), «Вильярреала» (0:5) и «Райо Вальекано» (1:3).

4 октября «Жирона» примет «Валенсию», а 18-го сыграет в гостях с «Барселоной».