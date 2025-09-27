Экс-защитник ЦСКА Эркин дал пощечину одноклубнику в матче «Сакарьяспора» с «Пендикспором» и был удален. Клуб отстранил обоих игроков

На 76-й минуте при счете 1:3 арбитр Бурак Демиркыран показал красную карточку экс-защитнику ЦСКА Джанеру Эркину за пощечину, которую он нанес своему одноклубнику Бураку Алтыпармаку.
После матча клуб выступил с заявлением относительно данного инцидента.
«Сакарьяспор» с более чем полувековой историей — это не только победы на поле, но и моральные ценности, уважение и культура братства. Эмблема на нашей зелено-черной форме — это символ дружбы, единства, борьбы и воспитания достойных поколений.
Поведение, идущее вразрез с этими принципами, не может быть принято ни тренерским штабом, ни руководством, ни болельщиками", — говорится в заявлении клуба.
Руководство «Сакарьяспора» подчеркнуло, что от каждого игрока ожидается приверженность командному духу и солидарности, а индивидуальные срывы не допустимы.
"В связи с решением правления клуба Джанер Эркин и Бурак Алтыпармак, проявившие несоответствующее спортивным принципам поведение в прошедшем матче, отстранены.
Для нас главное — это единство и честь эмблемы «Сакарьяспора», которую мы обязаны достойно представлять на поле и за его пределами", — говорится в заявлении.
Клуб также заверил, что и впредь будет жестко реагировать на подобные эпизоды.