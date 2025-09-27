Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.84
П2
2.10
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

«Моуринью — гей, он пидорас» скандировали фанаты «Порту» на матче с «Риу Аве», клуб оштрафовали на 3 190 евро. Тренер возглавляет «Бенфику»

62-летний португалец 18 сентября, спустя 25 лет, вернулся в «Бенфику». Ранее он также тренировал «Порту», с которым выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а в начале карьеры входил в тренерский штаб «Спортинга».

Источник: Спортс"

Инцидент произошел 19 сентября на матче с «Риу Аве» (3:0) в 6-м туре чемпионата Португалии. На 86-й минуте матча болельщики «Порту» начали скандировать: «Моуринью — гей, Моуринью — гей, он пидорас».

Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола наложил на «Порту» штраф в размере 3 190 евро за оскорбительную кричалку.

Из решения следует, что поведение фанатов нарушило правила, запрещающие «словесные оскорбления, носящие дискриминационный характер и унижающие человеческое достоинство по признаку пола, расы или аналогичным признакам».

Жозе Моуринью: «Я пришел в “Бенфику” не воевать и не злить “Порту”, а побеждать — мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом “Спортинга” Варандашем».