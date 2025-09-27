«Моуринью — гей, он пидорас» скандировали фанаты «Порту» на матче с «Риу Аве», клуб оштрафовали на 3 190 евро. Тренер возглавляет «Бенфику»

Инцидент произошел 19 сентября на матче с «Риу Аве» (3:0) в 6-м туре чемпионата Португалии. На 86-й минуте матча болельщики «Порту» начали скандировать: «Моуринью — гей, Моуринью — гей, он пидорас».
Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола наложил на «Порту» штраф в размере 3 190 евро за оскорбительную кричалку.
Из решения следует, что поведение фанатов нарушило правила, запрещающие «словесные оскорбления, носящие дискриминационный характер и унижающие человеческое достоинство по признаку пола, расы или аналогичным признакам».
Жозе Моуринью: «Я пришел в “Бенфику” не воевать и не злить “Порту”, а побеждать — мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом “Спортинга” Варандашем».