Компани о 100-м голе Кейна за «Баварию»: «Еще один великий момент. То, как он продолжает работать ради команды, говорит о его голоде и желании»

О рекорде Кейна.
«Это был еще один великий момент для Харри Кейна. То, как он достиг этого рекорда и как много продолжает работать ради команды, говорит о его внутреннем голоде и желании».
О команде.
«В начале сезона много говорили о глубине состава, но для меня самое главное — быть на 100% уверенным в каждом игроке. Когда кто-то выбывает, и мне приходится заменять его кем-то другим, я не думаю, что должен ожидать меньшего. Сегодня был хороший день для Тома Бишофа. Мы должны использовать весь состав и полагаться на каждого игрока».
О новом сезоне «Баварии».
«Сейчас я провожу здесь свой второй сезон. Все изменилось по сравнению с тем, что было в первые месяцы прошлого сезона. Теперь дело не только в основах, потому что сейчас игроки их понимают и знают. Теперь мы можем сосредоточиться на деталях. Когда футболисту нужно играть на другой позиции или в другой роли, он сразу это понимает, потому что мы работаем вместе уже 16 месяцев», — сказал главный тренер «Баварии».