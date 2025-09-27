Компани о 100-м голе Кейна за «Баварию»: «Еще один великий момент. То, как он продолжает работать ради команды, говорит о его голоде и желании»

«Сейчас я провожу здесь свой второй сезон. Все изменилось по сравнению с тем, что было в первые месяцы прошлого сезона. Теперь дело не только в основах, потому что сейчас игроки их понимают и знают. Теперь мы можем сосредоточиться на деталях. Когда футболисту нужно играть на другой позиции или в другой роли, он сразу это понимает, потому что мы работаем вместе уже 16 месяцев», — сказал главный тренер «Баварии».