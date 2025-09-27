Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.84
П2
2.10
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Компани о 100-м голе Кейна за «Баварию»: «Еще один великий момент. То, как он продолжает работать ради команды, говорит о его голоде и желании»

Мюнхенцы разгромили «Вердер» (4:0) в 5-м туре Бундеслиги. Английский форвард забил 100-й гол за клуб.

Источник: Спортс"

О рекорде Кейна.

«Это был еще один великий момент для Харри Кейна. То, как он достиг этого рекорда и как много продолжает работать ради команды, говорит о его внутреннем голоде и желании».

О команде.

«В начале сезона много говорили о глубине состава, но для меня самое главное — быть на 100% уверенным в каждом игроке. Когда кто-то выбывает, и мне приходится заменять его кем-то другим, я не думаю, что должен ожидать меньшего. Сегодня был хороший день для Тома Бишофа. Мы должны использовать весь состав и полагаться на каждого игрока».

О новом сезоне «Баварии».

«Сейчас я провожу здесь свой второй сезон. Все изменилось по сравнению с тем, что было в первые месяцы прошлого сезона. Теперь дело не только в основах, потому что сейчас игроки их понимают и знают. Теперь мы можем сосредоточиться на деталях. Когда футболисту нужно играть на другой позиции или в другой роли, он сразу это понимает, потому что мы работаем вместе уже 16 месяцев», — сказал главный тренер «Баварии».