Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.84
П2
2.10
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Кейн о сотом голе за «Баварию»: «Надеюсь, забью еще 100»

32-летний форвард «Баварии» сделал дубль в матче против «Вердера» (4:0) в 5-м туре Бундеслиги. Теперь на его счету 100 голов 104 матчах за команду.

Источник: Спортс"

«Безумие. Для меня большая честь забить 100 голов за это великий клуб. Это также заслуга моих одноклубников и тренерского штаба, которые мне помогают. Здорово достичь этой отметки так быстро. Надеюсь, забью еще 100 голов», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.