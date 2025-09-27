Педро о Петербурге: «Потрясающий город! Чем холоднее на улице, тем сложнее выходить из дома, но нам очень нравится жить здесь»

— Вы уже больше года в Петербурге. Расскажите о своей жизни вне футбола. — Петербург — потрясающий город!
В хорошую погоду часто гуляю по нему с женой и ребенком, мы любим парки, рестораны, бываем в туристических местах.
Конечно, чем холоднее будет на улице, тем сложнее будет выходить из дома (улыбается). Но нам очень нравится жить здесь, — сказал Педро дос Сантос.
