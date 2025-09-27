Генсек РФС о возможном визите Путина на ЧМ-2026: «Пусть коллеги рассмотрят вопрос, чтобы наша сборная тоже посетила турнир»

Wild card — это нераспространенная практика в футболе, хотя чемпионат мира будет проходить на территории американского рынка, с которого и пошел этот механизм. У турнира три страны-организатора, что тоже нечасто случается. Остальные страны не так много организуют, в отличие от США, а получают право участия все. Пусть коллеги рассмотрят и этот вопрос, чтобы наша сборная вместе с Владимиром Владимировичем посетила этот турнир", — сказал Максим Митрофанов.
В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин может посетить чемпионат мира, если его пригласит президент США Дональд Трамп. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.