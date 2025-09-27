Агент Баринова о предложении ЦСКА в последний день окна: «Приехали все руководители “Локо”: “Дим, ты наше все, ответим отказом — у нас нет замены”

— Насколько знаю, они прислали предложение в последний день окна и получили отказ. До обсуждения личных условий даже не дошло. В день рождения Димы [11 сентября] на базу приехали все руководители и ему сказали: «Дим, ты наше все, мы ответим отказом, потому что у нас нет замены и мы не намерены тебя терять», — сказал Павел Банатин.