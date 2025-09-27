Андрей Канчельскис: «Спартак» может не стать чемпионом, даже если купит Ямаля. Им всегда что-то мешает"

Тратить можно много, когда деньги есть. У «Спартака» они есть. Но тратить можно по-разному. Если ты приобрел игроков на большую сумму, это не дает никаких гарантий борьбы за золото. Посмотрим, как проявят себя футболисты, которых купили этим летом.