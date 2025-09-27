Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.85
П2
2.09
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.21
П2
4.12
Футбол. Италия
16:00
Комо
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.81
П2
7.75
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.85
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.65
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.85
П2
2.10
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.79
П2
2.62
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Андрей Канчельскис: «Спартак» может не стать чемпионом, даже если купит Ямаля. Им всегда что-то мешает"

После 9 туров красно-белые занимают в таблице 7-е место.

Источник: Спортс"

«Окупятся ли вложения “Спартака” этим летом? Чтобы красно-белые выиграли РПЛ, должно сложиться очень много факторов. Есть ощущение, что чемпионство “Спартака” может случиться только вопреки. Когда они стали первыми в 2017 году, это была больше сенсация, чем реально ожидаемое золото.

Тратить можно много, когда деньги есть. У «Спартака» они есть. Но тратить можно по-разному. Если ты приобрел игроков на большую сумму, это не дает никаких гарантий борьбы за золото. Посмотрим, как проявят себя футболисты, которых купили этим летом.

Пока клуб далек от чемпионской гонки. Есть ощущение, что «Спартак» может не стать чемпионом, даже если купит Ямаля. Им всегда что-то мешает«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед”.