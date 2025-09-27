Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.85
П2
2.09
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.21
П2
4.12
Футбол. Италия
16:00
Комо
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.81
П2
7.75
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.85
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.65
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.85
П2
2.10
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.79
П2
2.62
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.99
П2
3.95
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.90
П2
1.93
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.36
П2
2.50
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Сити
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
14.25
Футбол. Испания
17:15
Атлетико
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.62
П2
2.33
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Семшов о проблеме российского футбола: «Атакующие игроки зачастую не отрабатывают в обороне. В Европе наоборот»

"В нашем футболе есть общая проблема: атакующие игроки зачастую не отрабатывают в обороне. Они думают, что если ты нападающий, ты должен все время атаковать.

Источник: Спортс"

В Европе наоборот. Там при исполнении углового или подаче со штрафного даже атакующие игроки маленького роста полностью отрабатывают при обороне ворот и зачастую выгребают мячи в подкатах. У нас многие думают, что можно не добегать до своих ворот", — сказал бывший футболист сборной России.