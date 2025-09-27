Семшов о проблеме российского футбола: «Атакующие игроки зачастую не отрабатывают в обороне. В Европе наоборот»

В Европе наоборот. Там при исполнении углового или подаче со штрафного даже атакующие игроки маленького роста полностью отрабатывают при обороне ворот и зачастую выгребают мячи в подкатах. У нас многие думают, что можно не добегать до своих ворот", — сказал бывший футболист сборной России.