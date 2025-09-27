Журова о безопасности на ЧМ-2026: «Трамп может взять пример с ЧМ-2018 — в России во всех регионах единовластие, все строго и спокойно»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.83
П2
2.09
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.22
П2
4.10
Футбол. Италия
16:00
Комо
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.82
П2
7.75
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.85
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.55
П2
2.26
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.77
П2
2.64
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.99
П2
3.95
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.92
П2
1.92
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.35
П2
2.51
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Сити
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Испания
17:15
Атлетико
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.62
П2
2.32
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.54
X
4.25
П2
1.75
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.71
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.83
П2
4.81
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.74
П2
2.26
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.03
П2
3.54
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

Журова о безопасности на ЧМ-2026: «Трамп может взять пример с ЧМ-2018 — в России во всех регионах единовластие, все строго и спокойно»

Дональд Трамп допустил возможность переноса матчей ЧМ-2026 из некоторых городов США из-за проблем с безопасностью.

Источник: Спортс"

"США внутри страны могут регулировать проведение чемпионата мира в тех или иных городах. Однако сначала нужно получить разрешение ФИФА, если ты хочешь заменить город. Если Трамп видит, что есть проблемы с безопасностью, конечно, они могут заменить один из городов. Тем более в США достаточно городов с хорошими вместительными стадионами, ничего нового строить им не нужно.

Перенос не будет критичным для США. Но таким заявлением о проблемах с безопасностью Трамп, думаю, хочет замотивировать эти города, чтобы они лучше подготовились к чемпионату мира. Решил припугнуть своих, чтобы лучше работали.

Вот чемпионат мира 2018 года в России прошел отлично в плане организации и безопасности. У нас все было строго. Это пример, как нужно проводить такие масштабные турниры. В этом плане США и Трамп могут поучиться у нас, взять пример с нас.

В Америке же еще в каждом штате разные законы, из-за этого еще могут возникнуть проблемы. А у нас во всех регионах единовластие. Поэтому мы все четко и спокойно организовали на чемпионате мира", — сказала депутат Госдумы РФ.