Глушенков — пятый игрок «Зенита» в XXI веке с 4 голами в матче РПЛ после Ерохина, Дзюбы, Малкома и Кассьерры. У всех остальных клубов лиги вместе взятых 6 покеров

В этом столетии среди игроков «Зенита» покер в матче РПЛ также оформляли Александр Ерохин (2018), Артем Дзюба (2021), Малком (2023) и Матео Кассьерра (2024).
Примечательно, что у всех остальных клубов Премьер-лиги вместе взятых 6 покеров в XXI веке.
