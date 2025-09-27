Айтана Бонмати: «Мне нравится читать о Второй мировой войне, чтобы погрузиться в произошедшее. Иногда кажется, что человечество ничему не научилось и повторяет одни и те же ошибки»

Мои родители привили мне много ценностей: социальную ответственность, гендерное равенство, борьбу за справедливость. Я всегда видела двух людей, которые были очень увлечены этой борьбой, чувствительны к неравенству и конфликтам в мире. Грустно видеть, что в XXI веке все еще так много войн.