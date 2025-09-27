Айтана Бонмати: «Мне нравится читать о Второй мировой войне, чтобы погрузиться в произошедшее. Иногда кажется, что человечество ничему не научилось и повторяет одни и те же ошибки»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.50
П2
34.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.27
П2
7.79
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.60
П2
3.52
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Айтана Бонмати: «Мне нравится читать о Второй мировой войне, чтобы погрузиться в произошедшее. Иногда кажется, что человечество ничему не научилось и повторяет одни и те же ошибки»

— Во время вашей первой встречи с France Football вы упомянули о важности образования, которое дали вам родители. Отсюда и ваше любопытство к окружающему нас миру?

— 100%. То, что мы испытываем дома в детстве, формирует нас самих.

Мои родители привили мне много ценностей: социальную ответственность, гендерное равенство, борьбу за справедливость. Я всегда видела двух людей, которые были очень увлечены этой борьбой, чувствительны к неравенству и конфликтам в мире. Грустно видеть, что в XXI веке все еще так много войн.

Мне очень нравится читать о Второй мировой войне, чтобы понять, погрузиться в то, что произошло, и иногда у меня складывается впечатление, что человечество ничему не научилось, что оно повторяет одни и те же ошибки.

Все эти опасения исходят от родителей. Их дом как библиотека, в нем тысячи книг. Именно благодаря им у меня развился вкус к чтению, культуре и желание познавать мир, — сказала футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании, трехкратная обладательница «Золотого мяча».