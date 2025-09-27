Жозе Моуринью: «Может быть, я немного провокатор, но я никогда не чувствовал себя гением или дьяволом»

Я чувствую себя сильнее, я чувствую, что стал гораздо лучше как тренер, чем раньше. Тренер становится лучше с накопленным опытом. В моей карьере были матчи, когда я чувствовал, что выиграю. Потому что иногда у тебя появляются правильные идеи, решения, стратегии — иногда это происходит до игры, а иногда и во время нее.