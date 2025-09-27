Сергей Семак: «Судьи сами многие трактовки уже не совсем понимают, где карточка, где не карточка, какую руку или какой наступ судить и за что давать карточки. Вопросов очень много, конечно»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.01
П2
2.10
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.37
X
2.05
П2
4.33
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Сергей Семак: «Судьи сами многие трактовки уже не совсем понимают, где карточка, где не карточка, какую руку или какой наступ судить и за что давать карточки. Вопросов очень много, конечно»

Матч 10-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада Инала Танашева.

Источник: Спортс"

— Вы в первом тайме очень эмоционально отреагировали на желтую карточку Луиса Энрике. Показалось, что нарушение не тянуло на желтую?

— Не то что не тянуло, но есть определенный градус борьбы, который судья дает. И те моменты, те же срывы атаки… Достаточно было фолов и в одну, и в другую сторону. Но в данном моменте, который абсолютно не предвещал ничего, на мой взгляд, не нужна была карточка по тому градусу, который задал судья. Не говоря уже о карточке Барриосу, которой и в помине не было. Не говоря уже и о штрафном, которого не было, когда нам гол с него забили.

И первый момент — офсайд, когда пришел угловой на наши ворота. С аутом, который я видел, его тоже не было — мяч никуда не ушел.

Поэтому моментов было достаточно, на которые стоит обратить внимание, но что делать… Я думаю, судьи и сами многие трактовки уже не совсем понимают, где карточка, где не карточка, мы видим в каждом туре. И для них непонятно, как судить, какую руку или какой наступ, и за что давать карточки, а за что не давать. В целом, конечно, вопросов очень много, — сказал главный тренер «Зенита».