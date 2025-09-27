Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
6.03
X
2.96
П2
1.95
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.57
X
1.87
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Мостовой о покере Глушенкова: «Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Максим уже давным-давно всем все доказал, его же не просто так купили в “Зенит”

Полузащитник «Зенита» забил 4 мяча в ворота «Оренбурга» в 10-м туре Мир РПЛ (5:2).

Источник: Спортс"

«После игры с “Краснодаром” говорил, что ситуация с Глушенковым — нормальная реакция. Ничего страшного нет, чего только не бывает. Глушенков уже давным-давно всем все доказал. Его же не просто так купили из “Локомотива” в “Зенит”.

В том году он начал сезон и был одним из лучших в «Зените». Если бы не травмы… Чем отличается «Зенит» — там много футболистов. Не бывает, чтобы в раздевалке все были довольны. Это нормальная, рабочая футбольная раздевалка. Всегда так было, есть и будет.

Глушенков вышел — и в матче с «Оренбургом» оформил покер! Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Он молодец! Играет и получает удовольствие. Лишний раз доказывает!" — сказал бывший полузащитник сборной России.