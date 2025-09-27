Мостовой о покере Глушенкова: «Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Максим уже давным-давно всем все доказал, его же не просто так купили в “Зенит”

«После игры с “Краснодаром” говорил, что ситуация с Глушенковым — нормальная реакция. Ничего страшного нет, чего только не бывает. Глушенков уже давным-давно всем все доказал. Его же не просто так купили из “Локомотива” в “Зенит”.
В том году он начал сезон и был одним из лучших в «Зените». Если бы не травмы… Чем отличается «Зенит» — там много футболистов. Не бывает, чтобы в раздевалке все были довольны. Это нормальная, рабочая футбольная раздевалка. Всегда так было, есть и будет.
Глушенков вышел — и в матче с «Оренбургом» оформил покер! Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Он молодец! Играет и получает удовольствие. Лишний раз доказывает!" — сказал бывший полузащитник сборной России.