Глушенков принес 52 очка тем, кто сделал его капитаном в Фэнтези РПЛ. Таких 2038 человек — 7,72% игроков

Всего за матч у полузащитника 26 очков в Фэнтези РПЛ на Спортсе«» (+3 за полный матч, +20 за голы, +3 за фэнтези-ассист). Перед туром его популярность выросла на 10%, он есть в командах у 15,3% игроков.
На 10-й тур Глушенкова выбрали капитаном 7,72% фэнтези-менеджеров — это 2038 человек. В прошлом туре полузащитник «Зенита» был капитаном только у 0,77% игроков (201 фэнтези-менеджер), тогда он набрал 10 очков за 1+1 с «Краснодаром».
В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном».
