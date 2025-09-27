Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
1
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Глушенков принес 52 очка тем, кто сделал его капитаном в Фэнтези РПЛ. Таких 2038 человек — 7,72% игроков

Он сделал 1-й покер в карьере и отдал фэнтези-ассист на Александра Соболева: форвард добил после того, как вратарь Богдан Овсянников отбил удар Глушенкова, по фэнтези-правилам это приравнивается к ассисту.

Источник: Спортс"

Всего за матч у полузащитника 26 очков в Фэнтези РПЛ на Спортсе«» (+3 за полный матч, +20 за голы, +3 за фэнтези-ассист). Перед туром его популярность выросла на 10%, он есть в командах у 15,3% игроков.

На 10-й тур Глушенкова выбрали капитаном 7,72% фэнтези-менеджеров — это 2038 человек. В прошлом туре полузащитник «Зенита» был капитаном только у 0,77% игроков (201 фэнтези-менеджер), тогда он набрал 10 очков за 1+1 с «Краснодаром».

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном».

? Проверить свой результат в Фэнтези / Создать команду в Фэнтези РПЛ.