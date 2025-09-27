Тормена о спаде у Кордобы: «Объясняться должны судьи. Игрокам “Ростова” с Джона можно было футболку срывать. И после “Зенита” вместо игроков должны были давать интервью судьи»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
1
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Тормена о спаде у Кордобы: «Объясняться должны судьи. Игрокам “Ростова” с Джона можно было футболку срывать. И после “Зенита” вместо игроков должны были давать интервью судьи»

— Кордоба не забивает. У него нет вдохновения или это физический спад?

Источник: Спортс"

— Объяснение по этому вопросу должны давать судьи. Как можно было сегодня заметить, критерии, которые использовались, отличались. Мельчайший контакт с игроками «Ростова» — сразу было нарушение. С Джона же можно было футболку срывать — это считалось нормальным. В других матчах происходит подобное.

— На что Мурад Мусаев после матча обратил внимание в раздевалке?

— Мы знали, что игра будет складываться достаточно тяжело. Мы выглядели хорошо. Тяжело, когда одна команда приехала с желанием играть, а у другой такого не было, лишь желание не проиграть. В таких условиях играть тяжело.

— Многие считают «Ростов» неудобным соперником. Как для вас?

— Мне показалось, что было иначе. Много передач вперед было, мяч поднимали вверх. С моей точки зрения, они не искали эту игру. У каждой команды свой стиль.

— В прошлом туре вы проиграли «Зениту». Тяжело быть лидером? Давит ли ответственность?

— Никакого влияния это не оказывает. Мы действующие чемпионы. Это другие команды должны испытывать давление. В каждой игре мы выкладываемся полностью.

В прошлом матче против «Зенита» произошло что‑то ненормальное. Наверное, вместо игроков должны были давать интервью судьи. Они действительно повлияли на игру.

— Что хорошего можно вынести из матча с «Ростовом»?

— В этом матче мы не проиграли — это очень важно. Нам не забили гол. Сейчас уже мысли только о следующей игре, чтобы выиграть и идти к нашей цели, — сказал защитник «Краснодара».