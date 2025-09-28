Ричмонд
Семак о Гонду: «Лусиано сыграл всего на 100 минут меньше, чем Кассьерра и Соболев, но у него 1+1, у Матео — 6 голов, у Соболева — 4+2. Это конкуренция, на сегодняшний день он ус

— Скажите, пожалуйста, почему все-таки Лусиано не получает игрового времени? Вы все еще недовольны его формой?

Источник: Спортс"

— Почему не получает игрового времени? Он получает его.

— Сегодня он вообще не вышел.

— В сегодняшнем матче… Смотрите, за все матчи, которые мы сыграли в этом чемпионате, берем Кубок, чемпионат, я образно, навскидку скажу: где-то у нас и Кассьерра и Соболев провели равное время, примерно по 500 минут. Лусиано сыграл 400 — всего на 100 минут меньше. При этом до сегодняшнего тура Кассьерра забил и там, и там шесть мячей, Соболев — четыре плюс две передачи. А у Лусиано — один мяч и одна передача.

Конечно, на сегодняшний день он уступает. Завтра добавит — будет больше играть. Это конкуренция, к сожалению, никуда не деться, — сказал главный тренер «Зенита» после разгрома «Оренбурга» (5:2).