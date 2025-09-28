Стилиян Петров: «Артета великолепно работает, но у него нет команды, с которой можно что-то выиграть, у других cоставы лучше. И игрокам “Арсенала” не хватает безжалостности»

Я думаю, что команде не хватает безжалостности. В ключевые моменты ключевых матчей она пытается играть красиво вместо того, чтобы действовать беспощадно и выигрывать матчи тогда, когда она должна это сделать. Порой нужно играть иначе, чтобы взять титул, и мы видели, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» играют в определенном стиле, но могут действовать безжалостно, когда это необходимо«, — сказал бывший полузащитник “Астон Виллы”.