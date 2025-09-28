Ле Норман встал рядом со стенкой «Реала» перед штрафным Альвареса, а не в метре от нее. Экс-судья Фернандес сказал: «ВАР вмешивается только при физическом контакте»

Хулиан Альварес на 63-й минуте сделал дубль, забив прямым ударом со штрафного.
Archivo VAR, разбирающий судейские моменты в матчах Ла Лиги, посчитал, что гол аргентинца следовало отменить, поскольку Робен Ле Норман в момент удара примкнул к стенке «Реала», не соблюдая положенную по правилам дистанцию в один метр.
По их мнению, ВАР должен был вмешаться и предупредить судью Альберолу Рохаса об этом.
Изображение: кадр из трансляции DAZN.
В свою очередь, бывший судья Павел Фернандес пояснил, почему этого не случилось.
«ВАР вмешивается только в том случае, если есть физический контакт со стенкой», — написал в своих соцсетях Фернандес.