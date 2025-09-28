Киву о 1-м голе Эспозито в Серии А: «Он удивляет меня тем, насколько хорошо он играет. Франческо ничего не боится, у него есть реальный потенциал для совершенствования»

Я признаю, что он удивляет меня тем, насколько хорошо у него все получается, он играет на команду и знает, как делать определенные вещи, ничего не боится, сохраняет хладнокровие перед воротами, и я рад, что ему удалось забить свой первый гол [в Серии А]. Может быть, это поможет ему играть еще спокойнее", — сказал Киву.