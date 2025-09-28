Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»

Иногда, честно говоря, я, наверное, выбирал неподходящие моменты. В «Ман Сити» я иногда действовал не на пользу себе, но не думаю, что все дело было в этом«, — сказал полузащитник “Эвертона”, арендованный у “Манчестер Сити”, в интервью Sky Sports.