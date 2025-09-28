«Произошло убийство». Тренер пензенского «Зенита» — о решающем пенальти «Спартака» Т на 89-й минуте

К «Спартаку» мы относимся хорошо, болельщики между собой дружат. Но все хотелось бы по-футболному. Забил бы «Спартак» свои момент — никаких вопросов. Но когда искусственно вытягивают… Я в этом сезоне про судей ничего не говорил. Но это безобразие, которое… Ну, я первый раз с таким столкнулся. Буду что-то делать, советоваться. Может, можно как-то повлиять на эту ситуацию.