«Произошло убийство». Тренер пензенского «Зенита» — о решающем пенальти «Спартака» Т на 89-й минуте

Пензенский «Зенит» проиграл на выезде тамбовскому «Спартаку» в Группе 3 Leon Второй лиги Б — 0:1. Единственный мяч спартаковцы забили с пенальти в концовке матча.

Источник: Спортс"

После игры Зубов эмоционально высказался об эпизоде на пресс-конференции.

«Честно говоря, когда мы приезжаем к лидеру и судья просто убивает на последней минуте, для меня вопрос: что говорить в раздевалке? Я захожу и по втором тайму они лучше, чем “Спартак”, создали два 100-процентных момента. Да, не забили, есть претензии к нападению, но мы играем, бьемся и стараемся. Отдаем всех себя.

Но судья ставит. Мы сейчас смотрели: нет там пенальти.

Ну, вернее, мы понимаем в своем футбольном кругу, почему так случается, но не верю, что лидер не может обыграть ребят 2006 года.

У нас половина команды — 2006 года рождения. Мы работаем, старается, преодолеваем себя в некоторых моментах, а судья берет и ставит на точку. Очень большое разочарование.

К «Спартаку» мы относимся хорошо, болельщики между собой дружат. Но все хотелось бы по-футболному. Забил бы «Спартак» свои момент — никаких вопросов. Но когда искусственно вытягивают… Я в этом сезоне про судей ничего не говорил. Но это безобразие, которое… Ну, я первый раз с таким столкнулся. Буду что-то делать, советоваться. Может, можно как-то повлиять на эту ситуацию.

Когда пацаны молодые выходят, бьются и понимают, что не заслужили поражения, а может и заслужили победу, потому что в перерыве мы полностью перевернули игру. Но произошло убийство. И после этого убийства нам надо как можно скорее возвращаться, восстанавливаться«, — заявил главный тренер пензенского “Зенита”.

Тамбовский «Спартак» после этой победы идет на 4-м месте с отставанием в 7 очков от брянского «Динамо» при одном матче в запасе. «Зенит» Пенза опустился на 12-е место — в 4 очках от зоны вылета при игре в запасе.

5 кг сахара игроку и булавку тренеру Канчельскису подарили после матча «Квант» — «Динамо» Брянск.