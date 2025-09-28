Слишкович о разгроме от «Зенита»: «Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Большинство голов — ошибки “Оренбурга”

— Наверное, все же можно найти что‑то хорошее?
— Так можно сказать про любую игру. Но наши проблемы надо срочно решать. Это серьезные проблемы, — сказал тренер «Оренбурга».
— Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Заслуженная победа соперника. Обидно. Большинство голов — это наши ошибки. Нельзя позволять такие моменты, «Зенит» этого не прощает.
— Наверное, все же можно найти что‑то хорошее?
— Так можно сказать про любую игру. Но наши проблемы надо срочно решать. Это серьезные проблемы, — сказал тренер «Оренбурга».