Слишкович о разгроме от «Зенита»: «Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Большинство голов — ошибки “Оренбурга”

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Сассуоло
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.32
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
14:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Италия
16:00
Рома
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.48
П2
8.50
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.28
П2
2.29
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.21
П2
3.42
Футбол. Франция
16:00
Ницца
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.67
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо Мх
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.21
П2
2.75
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Брест
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Франция
18:15
Лилль
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.55
П2
3.17
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Гавр
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
1
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

Слишкович о разгроме от «Зенита»: «Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Большинство голов — ошибки “Оренбурга”

— Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Заслуженная победа соперника. Обидно. Большинство голов — это наши ошибки. Нельзя позволять такие моменты, «Зенит» этого не прощает.

Источник: Спортс"

— Наверное, все же можно найти что‑то хорошее?

— Так можно сказать про любую игру. Но наши проблемы надо срочно решать. Это серьезные проблемы, — сказал тренер «Оренбурга».