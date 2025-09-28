Хавбек «Ростова» Миронов про 0:0 с «Краснодаром»: «Кордоба ничего практически не сделал. Это говорит о качестве наших защитников»

— У нас был не очень хороший старт. Из‑за своих же ошибок мы и проигрывали игры. С ЦСКА, «Спартаком», «Балтикой» и сегодня — посмотрите на наших защитников. Для меня сейчас Чистяков, Мелехин, Сако, Семенчук, Вахания, Рони [Роналдо] — лучшие, просто лучшие. Нет моментов у наших ворот, они все выигрывают.