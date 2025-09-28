Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Сассуоло
:
Удинезе
П1
2.38
X
3.32
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
14:30
ЦСКА
:
Балтика
П1
1.90
X
3.55
П2
4.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Севилья
П1
2.11
X
3.37
П2
3.87
Футбол. Италия
16:00
Рома
:
Верона
П1
1.46
X
4.48
П2
8.50
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Фиорентина
П1
3.46
X
3.28
П2
2.29
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Фулхэм
П1
2.35
X
3.21
П2
3.42
Футбол. Франция
16:00
Ницца
:
Париж
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Хоффенхайм
П1
2.27
X
3.67
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо Мх
:
Сочи
П1
2.08
X
3.35
П2
3.90
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Сельта
П1
2.84
X
3.21
П2
2.75
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Брест
П1
3.26
X
3.50
П2
2.28
Футбол. Франция
18:15
Лилль
:
Лион
П1
2.31
X
3.55
П2
3.17
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Гавр
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Арсенал
П1
3.70
X
3.44
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Штутгарт
П1
2.86
X
3.78
П2
2.40
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
П1
4.21
X
3.18
П2
2.09
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
1
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2

Хавбек «Ростова» Миронов про 0:0 с «Краснодаром»: «Кордоба ничего практически не сделал. Это говорит о качестве наших защитников»

В субботу дончане сыграли 0:0 с «Краснодаром» в 10-м туре РПЛ.

Источник: Sports

— Если сравнивать таймы, то какой был лучше?

— Первые 35 минут точно было хорошо. Потом подустали, чуть подсели к своей штрафной. Во втором тайме была равная, хорошая игра. У нас было побольше моментов. И второй тайм был за нами. У нас главная задача — выиграть.

Если бы все получилось, то выиграли бы, 100%. Навязали борьбу чемпиону. Хочется выигрывать и идти выше и выше, но по зернышку будем клевать эти очки.

— Кажется, что «Ростову» удаются матчи против лидеров. Как это получается?

— У нас был не очень хороший старт. Из‑за своих же ошибок мы и проигрывали игры. С ЦСКА, «Спартаком», «Балтикой» и сегодня — посмотрите на наших защитников. Для меня сейчас Чистяков, Мелехин, Сако, Семенчук, Вахания, Рони [Роналдо] — лучшие, просто лучшие. Нет моментов у наших ворот, они все выигрывают.

Кордоба, один из лучших нападающих в РПЛ, ничего практически не сделал. Это говорит о качестве наших защитников, — сказал хавбек «Ростова».