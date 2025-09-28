Сон Хын Мин сделал дубль против «Сент-Луиса», забив в 4-м матче подряд. У вингера «Лос-Анджелеса» 8+2 в 8 играх МЛС

Всего в 8 матчах дебютного сезона за калифорнийский клуб на счету 33-летнего южнокорейца 8 голов и 2 ассиста.
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
13:30
Сассуоло
–
:
Удинезе
–
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.32
П2
3.24
14:30
ЦСКА
–
:
Балтика
–
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.55
П2
4.40
15:00
Райо Вальекано
–
:
Севилья
–
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.37
П2
3.87
16:00
Рома
–
:
Верона
–
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
9.00
16:00
Пиза
–
:
Фиорентина
–
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.28
П2
2.29
16:00
Астон Вилла
–
:
Фулхэм
–
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.24
П2
3.40
16:00
Ницца
–
:
Париж
–
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.05
16:30
Фрайбург
–
:
Хоффенхайм
–
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.68
П2
3.14
17:00
Динамо Мх
–
:
Сочи
–
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
3.90
17:15
Эльче
–
:
Сельта
–
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.21
П2
2.75
Анже
–
:
Брест
–
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.44
П2
2.34
Лилль
–
:
Лион
–
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.60
П2
3.15
Метц
–
:
Гавр
–
П1
X
П2
18:30
Ньюкасл Юнайтед
–
:
Арсенал
–
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.41
П2
2.16
18:30
Кельн
–
:
Штутгарт
–
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.83
П2
2.45
19:00
Лечче
–
:
Болонья
–
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.33
П2
2.03
19:30
Спартак
–
:
Пари Нижний Новгород
–
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.60
П2
12.00
19:30
Барселона
–
:
Реал Сосьедад
–
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.20
П2
9.50
20:30
Унион Б
–
:
Гамбург
–
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.65
П2
3.65
завершен
ПСЖ
2
:
Осер
0
П1
X
П2
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
завершен
Вильярреал
1
:
Атлетик
0
П1
X
П2
завершен
Кальяри
0
:
Интер
2
П1
X
П2
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2