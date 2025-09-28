Юлманд о 2:1 с «Санкт-Паули»: «Байеру» все еще нужно время, чтобы начать играть в свой футбол"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Сассуоло
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.28
П2
3.21
Футбол. Премьер-лига
14:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.50
П2
4.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.36
П2
3.75
Футбол. Италия
16:00
Рома
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.54
П2
9.00
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.25
П2
2.26
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.24
П2
3.40
Футбол. Франция
16:00
Ницца
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.00
П2
4.05
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.68
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо Мх
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.19
П2
2.75
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Брест
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.43
П2
2.33
Футбол. Франция
18:15
Лилль
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Гавр
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.41
П2
2.16
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.79
П2
2.50
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.38
П2
1.97
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.44
П2
11.25
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.20
П2
9.50
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.70
П2
3.62
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.32
П2
3.85
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.96
П2
4.98
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
1
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Интер
2
П1
X
П2

Юлманд о 2:1 с «Санкт-Паули»: «Байеру» все еще нужно время, чтобы начать играть в свой футбол"

"Нам пришлось упорно бороться, но в итоге мы победили. Здесь очень сложно играть. Нужно стоять на своем, биться, и в итоге мы добились результата.

Источник: Спортс"

Нам все еще нужно время — не столько для побед, сколько для того, чтобы начать играть в свой футбол. Наш второй гол наглядно показал, к чему мы стремимся. Сегодня мы сыграли куда лучше [чем с «Гладбахом» — 1:1] «, — сказал тренер “Байера”.