Футбол. Премьер-лига
14:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.50
П2
4.54
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.38
П2
3.75
Футбол. Италия
16:00
Рома
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.49
П2
9.00
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.26
П2
2.25
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.37
Футбол. Франция
16:00
Ницца
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.00
П2
4.05
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.61
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо Мх
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.32
П2
3.95
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.89
П2
2.45
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.19
П2
2.77
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.97
П2
15.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Брест
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.43
П2
2.33
Футбол. Франция
18:15
Лилль
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Гавр
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.41
П2
2.14
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.75
П2
2.60
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.42
П2
1.92
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.48
П2
11.25
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.00
П2
11.50
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.71
П2
3.61
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.95
П2
5.10
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Ньямси об оценке Transfermarkt: «Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для Алексея»

Transfermarkt оценивает Батракова в 23 млн евро.

Источник: Sports

«Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для самого Алексея. Сложно сказать, сколько он может стоить в будущем, но он очень хорош на поле, приносит пользу для “Локомотива”, — сказал защитник железнодорожников.