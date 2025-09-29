Ричмонд
Воронежский «Факел» не смог одолеть худший клуб первой лиги

«Огнеопасные» поделили очки с «Чайкой» из Ростовской области.

Источник: соцсети

28 сентября в Воронеже состоялся матч 12-го тура первой лиги по футболу. Местный «Факел» после мучительного выезда по маршруту Москва — Красноярск — Иваново принимал худший клуб турнира. Казалось, что уж «Чайку» из Песчанокопского — райцентра Ростовской области — наши парни разделают под орех. Но не вышло. «Факел» не только потерял казалось бы два гарантированных очка, но и лишился защитника Юрия Журавлева, который на 58-й минуте покинул поле, получив красную карточку. Теперь уроженец Кропоткина пропустить матч 13-го тура с ульяновской «Волгой», который состоится 4 октября на «Факеле». Итог сегодняшней игры — 0:0.

После этой ничьей подопечные Игоря Шалимова идут третьими с 24 очками. «Чайка» же поднялась с последнего на предпоследнее 17-е место. На самое дно опустился «Енисей», с которым воронежцы не совладали в 11-м туре (1:1).