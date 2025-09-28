Губернатор Нижегородской области о Шпилевском и «Пари НН» после 0:3: «Верим в тренера, зачем менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс “Спартака”

— Как вам игра?
— Плохо.
— Верите в Шпилевского?
— Верим.
— Что надо, чтобы улучшить результаты?
— Сами ответьте на этот вопрос, вы же все эксперты. Мы верим в тренера, зачем его менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс игроков «Спартака», игра не может радовать сегодня.
В целом у нас хорошая команда, коллектив. Ошибок не видим конкретных, многое определяет как предшествующие решения, так и обстоятельства, вплоть до личных травм, например, Эктова, — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Шпилевский про 0:3: «Я бы тоже желал иметь скамейку, как у “Спартака”, но это звучит как отговорка. Болельщики могут гордиться тем, как “Пари НН” играет сейчас».