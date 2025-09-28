Ричмонд
Зобнин после 3:0 с «Пари НН»: «Спартак» мог забивать больше, главное — победили, взяли три очка. Присутствие Станковича ощущается, даже когда его нет"

— Самое главное — победили дома, взяли три очка свои. Планировали так играть. Тем более дома нужно начинать агрессивно. Быстрый гол помог нам, могли больше забивать. Не знаю, на классе ли эта победа. Хорошо готовились, многое получилось, план выполнили.

Источник: Спортс"

— Впервые в старте в сезоне. Что скажете?

— Каждый выход на поле в майке «Спартака» — особенные эмоции. Неважно, какой турнир, всегда приятно и эмоционально выходить на поле. Тренер решает. Моя задача — тренироваться, играть и выполнять установку.

— Как тебе Дмитриев и Жедсон?

— Дмитриев отдал две голевые, хорошо сыграл. Желаю не останавливаться. Это его первая игра в старте. Надо работать дальше и не расслабляться. Помогаю ему, подсказываю, держу, чтобы не расслабился.

Жедсон адаптировался, хорошо сыграл, помог победить. Нас сильно впечатляет его игра.

— Три очка до первого места. Какие мысли?

— Пока не думаем об этом. Десять туров прошло, рядом с первым местом идем, но далеко не заглядываем. В Кубке тоже нужно решать задачи.

— Может, вам отсутствие Станковича идет на пользу?

— Это ваше ощущение, у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет.

— Возвращается сильный «Спартак»?

— Время покажет, — сказал полузащитник «Спартака».