Зобнин после 3:0 с «Пари НН»: «Спартак» мог забивать больше, главное — победили, взяли три очка. Присутствие Станковича ощущается, даже когда его нет"

— Впервые в старте в сезоне. Что скажете?
— Каждый выход на поле в майке «Спартака» — особенные эмоции. Неважно, какой турнир, всегда приятно и эмоционально выходить на поле. Тренер решает. Моя задача — тренироваться, играть и выполнять установку.
— Как тебе Дмитриев и Жедсон?
— Дмитриев отдал две голевые, хорошо сыграл. Желаю не останавливаться. Это его первая игра в старте. Надо работать дальше и не расслабляться. Помогаю ему, подсказываю, держу, чтобы не расслабился.
Жедсон адаптировался, хорошо сыграл, помог победить. Нас сильно впечатляет его игра.
— Три очка до первого места. Какие мысли?
— Пока не думаем об этом. Десять туров прошло, рядом с первым местом идем, но далеко не заглядываем. В Кубке тоже нужно решать задачи.
— Может, вам отсутствие Станковича идет на пользу?
— Это ваше ощущение, у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет.
— Возвращается сильный «Спартак»?
— Время покажет, — сказал полузащитник «Спартака».