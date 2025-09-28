Сакич о «Спартаке»: «Нужно в каждом матче выходить с таким настроем, будто это последняя игра. Так и достигаются большие результаты. Дерби будет сложное, ЦСКА сейчас лидирует в таблице»

— Важная победа для нас. Хочу поблагодарить ребят за победу, за прекрасный и красивый матч. Надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе. Путь еще длинный, нужно, как и сегодня, в каждом матче выходить с таким настроем, будто это последняя игра. Так и достигаются большие результаты.